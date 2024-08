Obstpresse in Bramberg startet

Die Bramberger Obstpresse wurde vor 18 Jahren durch den Bramberger Obst- und Gartenbauverein und die Initiative von „Tauriska“ in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bramberg, den Nachbargemeinden Krimml, Wald, Neukirchen und Hollersbach, dem Nationalpark Hohe Tauern, der Leaderregion Nationalpark Hohe Tauern (Leader +) und mit Unterstützung lokaler Wirtschaftsbetriebe errichtet.

Bramberg | Die moderne Obstpressanlage erfüllt sämtliche Anforderungen – sowohl für die Pressung kleiner Mengen aus privaten Gärten als auch für die Saftgewinnung aus größeren Streuobstwiesen. Die Abfüllung in die „Bag in Box“ ermöglicht eine jahrelange Lagerung ganz ohne chemische Konservierung und lässt nach dem Öffnen drei Monate Zeit zum Genießen.

Ein besonderes Highlight: Einzigartig in Österreich wird in Bramberg Apfeltrester zu Apfeltresterpulver und Apfeltresterflocken verarbeitet, das reich an Ballaststoffen und Vitamin C ist. Der Apfel wird somit vollständig verwertet.

Am Freitag, 2. August, nimmt die Obstpressanlage in Bramberg ihren Betrieb auf.

Um Wartezeiten zu vermeiden ist eine Anmeldung bei Obmann Toni Lassacher, Tel. 0664/2270427, notwendig.

Bild: Obmann Toni Lassacher (links), Christian Vötter (rechts) und Mitarbeiter vom Obstpress-Team starten ab 2. August mit dem Obstpressen. Foto: OGV Bramberg