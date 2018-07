Kinder auf „Expedition Handwerk“

An zwei Wochenenden unternahmen insgesamt 35 Kinder zwischen 5 und 15 Jahren eine Entdeckungsreise zu verschiedenen Handwerksbetrieben in der Region Kitzbühel – Kufstein im Rahmen der „Expedition Handwerk“.



Hopfgarten | Dabei konnten die jungen Expeditionsteilnehmer an mehreren Stationen Handwerk aus nächster Nähe erleben. Auf der Tour entstanden futuristische Sitzmöbel mit Rollen und Beleuchtung, bei deren Herstellung die Kinder auch selbst Hand anlegen durften.



Im Sägewerk, beim Schlosser, Drechsler, Raumausstatter, Elektriker, Installateur, Tischler, Maler bis zum Käsereibetrieb konnten sie dabei Einblicke in verschiedene Handwerksberufe gewinnen und durften gemeinsam ein Werkstück anfertigen. Gemeinsam erlebten die jungen Handwerker einen kompletten Produktionsprozess: vom Planlesen, dem Sägen eines Brettes aus einem Holzstamm, dem Drechseln eines Fußes aus einem Rohling, dem Biegen der Eisenteile, Polstern und Beziehen der Sitzfläche, dem Ausschneiden, Verleimen und Bemalen bis zum Zusammenbau der Einzelteile wurde das Werkstück gemeinsam produziert und fertiggestellt.



Mit großer Begeisterung ließen sich die Kinder und Jugendlichen von der Freude am Handwerk, vom kreativen Tun, vom gemeinsamen Schaffensprozess anstecken und überraschten die Handwerker mit ihren vielen Fragen zum Handwerk, zu Materialien, Werkzeugen und Maschinen. Zum Teil wurden die Kids von Eltern und Großeltern begleitet, die Kinder- und Jugend-Entdeckungsreise wurde so zum echten Generationenprojekt. Entwickelt wurde “Expedition Handwerk” von der Kunst- und Architekturschule “bilding” Innsbruck (Monika Abendstein, Pia Sandner) und dem Studio41 Architektur Innsbruck (Christian Dummer).



Organisiert wurde die Tour von der Initiative “Netzwerk Handwerk”, die neben vielen anderen Zielen Begeisterung bei Kindern und Jugendlichen für das Handwerk wecken möchte.

Bild: Zum Abschluss präsentierten die Kinder stolz ihre Sitzmöbel. Foto: NW Handwerk