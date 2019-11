Eine Liebeserklärung an Kitzbühel

Die Schönheit und Vielfältigkeit von Kitzbühel haben die Mitglieder der Künstler Gilde Kitzbühel sowie diverse Gastkünstler eingefangen. Eine kreative Liebeserklärung an die Gamsstadt.



Kitzbühel | Hansi Hinterseer, die Röcklgwand-Frauen, die Streif, die zwei markanten Kirchtürme, die bunten Häuser der Stadt oder die idyllischen Berghänge – das alles und noch viel mehr macht Kitzbühel aus. Die Künstler Gilde und diverse Gastkünstler machen der Gamsstadt im Rahmen der Ausstellung in der Arbeiterkammer eine kreative Liebeserklärung.

22 Künstler aus Tirol, Salzburg, der Steiermark und Tschechien stellten sich der Frage: „Wenn ich Kitzbühel höre, was stelle ich mir darunter vor?“ – das Ergebnis ist die Ausstellung „Kitzbühel Land & Leute“. „Wir freuen uns, dass wir auch viele Gastkünstler begrüßen dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand eine über 100 Kilometer lange Anreise in Kauf nimmt, um hier dabei sein zu können“, freut sich Oberdekan Kurt Pfeiffer von der Künstler Gilde. Hier gibts das Video!

Seit 10 Jahren Kooperation im AK

Der Grundstein für die Zusammenarbeit zwischen der AK und der Künstler Gilde Kitzbühel wurde 2009 gelegt. Seitdem sind die Kreativen regelmäßig mit Themen-Ausstellungen in der AK zu Gast. Die Arbeiterkammer sieht es auch als ihre Aufgabe, die kulturellen Interessen der Mitglieder zu fördern und Kulturräume zu schaffen, wie AK-Leiter Christian Pletzer erklärt: „Kunst erfüllt nicht nur einen ästhetischen Wert, sondern sie ist auch Mittel der Kommunikation.“

Familienreferentin GRin Andrea Watzl überbrachte die Grußworte der Stadt und freute sich, dass das Thema Land und Leute bei der aktuellen Ausstellung im Fokus steht. Die schönste Aufgabe hatte wohl Kammerrat Heribert Mariacher – er durfte die sehenswerte Ausstellung eröffnen.

Die Ausstellung ist bis 9. Jänner geöffnet

Die Ausstellung „Kitzbühel Land & Leute“ ist bis 9. Jänner in den Räumlichkeiten der Arbeiterkammer Kitzbühel (Rennfeld) zu den Öffnungszeiten zu sehen. Johanna Monitzer

So schön und vielfältig ist Kitzbühel – Kammerrat Heribert Mariacher, Oberdekan Kurt Pfeiffer, GRin Andrea Watzl und AK-Leiter Christian Pletzer (v.li.) eröffneten die Ausstellung „Kitzbühel Land & Leute“ am Freitagabend. Foto: Monitzer