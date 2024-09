Curler aus sieben Nationen eröffneten Turniersaison

Am vergangenen Wochenende wurden im Sportpark Kitzbühel die Austrian Curling Open 2024 ausgetragen. 16 Curling-Teams spielten um den begehrten Wanderpokal.



Kitzbühel | Das Team des Kitzbühel Curling Clubs zauberte, wie jedes Jahr Anfang September, perfektes Curling-Eis in die große Halle des Kitzbüheler Sportparks. Von Freitag bis Sonntag herrschten beste Bedingungen und spannende Spiele waren garantiert. Mit dabei: Curler aus Belgien, Deutschland, Italien, Slowenien, der Schweiz, Ungarn und Österreich, darunter auch die österreichischen Nationalteams (Herren, Damen, Mixed, Junioren) sowie das belgische Herren-Nationalteam und das ungarische Mixed-Team.



Nach insgesamt vier Vorrundenspielen konnten sich acht Mannschaften für das Finale qualifizieren, mit dabei vier österreichische Teams (Nationalteam Herren Genner, Nationalteam Junioren Hofer, Nationalteam Damen Augustin, Team KCC/OCC LegEnten), das deutsche Team SCR Garmisch, das belgische Herren-Nationalteam Verreycken und das ungarische Team G-Force.



Platz zwei für das heimische Herrenteam

Das Gold-Finale konnte das belgische Team Verreycken (Timothy Verreycken/Skip, Jeroen Spruyt, Tuur Vermeiren, Tom Goethals) gegen das heimische Herrenteam Genner mit Mathias Genner (Skip), Jonas Backofen, Martin Reichel, Florian Mavec und Ersatzspieler Johann Karg, der im Finale zum Einsatz kam, für sich entscheiden.



Im kleinen Finale um Platz drei und vier behauptete sich das ungarische Team G-Force mit Skip Gergely Szabó gegen das Team LegEnten mit Skip Andreas Unterberger (Spielgemeinschaft Kitzbühel Curling Club/Ottakringer Curling Club).



Der Kitzbühel Curling Club freut sich über das erfolgreich ausgetragene Turnier, gratuliert allen Finalisten und bedankt sich beim Sportpark Kitzbühel und der Stadtgemeinde Kitzbühel für die gute Zusammenarbeit. Für alle, die dieses Turnier verpasst haben, aber neugierig geworden sind, gibt es erstmals die Möglichkeit auf YouTube @curdiatv professionell aufgezeichnete Streams von neun Spielen inkl. Finalspiel in voller Länge zu genießen. KA

Bild: Curling-Sport auf höchstem Niveau wurde bei den Austrian Curling Open im Kitzbüheler Sportpark geboten. Die Eisfläche wurde dafür aufwändigst präpariert, um beste Bedingungen für das Top-Turnier zu garantieren. Foto: Huber