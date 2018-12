Auftakt zum Biathlon Weltcup Hochfilzen 2018

Hochfilzen | Mit dem Sprint der Damen beginnt morgen der 25. Biathlon Weltcup in Hochfilzen, das seinem Ruf als schneereichste Gemeinde Tirols alle Ehre macht.

Tief winterlich präsentiert sich Hochfilzen am heutigen Trainingstag beim BMW IBU Worldcup Biathlon. Noch schneit es dicke Flocken, doch zum Auftaktrennen ist strahlender Sonnenschein prognostiziert. Circa 40 cm Neuschnee sorgen für traumhafte Bedingungen im Stadion und auf den rennfertigen Loipen. Perfekt also für den Sprint der Damen, der morgen um 14.15 Uhr startet. Die ÖSV-Läuferinnen, allen voran „local hero“ Lisa Hauser, freuen sich bereits auf das Heimrennen. Nach den tollen Ergebnissen am vergangenen Wochenende beim Weltcupauftakt in Pokljuka (SLO) fiebert die Tirolerin den Rennen in Hochfilzen bereits entgegen. „Neben der WM ist das unser großes Saisonhighlight, wo wir unsere gute Form natürlich bestätigen wollen“, so Lisa Hauser. Österreichs Biathlonteam blieb im Vergleich zum Auftakt in Pokljuka nahezu unverändert. Neben den Sprint- und Verfolgungsrennen stehen am Sonntag auch die ersten Staffel-Bewerbe der Saison auf dem Programm. Die Fans dürfen sich also auf spannende Rennen vor traumhafter Kulisse freuen. Aber auch nach den Rennen wird die Stimmung in Hochfilzen nicht abreißen. Dafür sorgt das Winterfest am Kulturhausplatz. DJ Alex von Radio Tirol stimmt am Freitag und Samstag auf die Siegerehrungen ein. Am Samstag sind zudem „The Pure“ und die Ö3 Disco zu Gast in Hochfilzen. Fotos: wmp Martin Weigl

Wettkampfprogramm BMW IBU Weltcup Biathlon Hochfilzen:

Donnerstag, 13.12.2018: 14.15 Uhr: Sprint Frauen

Freitag, 14.12.2018: 14.15 Uhr: Sprint Männer

Samstag, 15.12.2018: 11.30 Uhr: Verfolgung Frauen

14.45 Uhr: Verfolgung Männer

Sonntag, 16.12.2018: 11.15 Uhr: Staffel Frauen

14.00 Uhr: Staffel Männer



Rahmenprogramm und Siegerehrungen am Kulturhausvorplatz in Hochfilzen

Freitag, 14.12.2018: ab 16.00 Uhr: Winterfest mit Radio Tirol DJ Alex

19.30 Uhr: Siegerehrung Sprint Frauen & Sprint Männer

Samstag, 15.12.2018: ab 16.00 Uhr: Winterfest mit Radio Tirol DJ Alex und „The Pure“

19.30 Uhr: Siegerehrung Verfolgung Frauen & Verfolgung Männer

Anschließend: Ö3 Disco