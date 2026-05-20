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Kitzbüheler Anzeiger
Boxen beim Stanglwirt

Bestens Vorbereitet ging Elisa Frey in den Boxkampf auf der Kaiserwiese beim Stanglwirt und ließ ihrer Gegnerin keine Chance. Nach der dritten Runde war Schluss.

Foto: Björn Schulz
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Going

von Sabine Huber
20. Mai 2026

Ring frei für eine echte Fitness-Powerfrau

Lisa Frey ist eine junge Frau, die auffällt – allerdings nicht, weil sie sich in den Vordergrund drängt. Sondern weil sie mit Ehrgeiz, Disziplin und unglaublicher Energie ihren Weg geht. Die 23-jährige Sportstudentin zählt mittlerweile zu den spannendsten Persönlichkeiten im Frauenboxen. Ihre sechs Profikämpfe hat sie alle gewonnen. Auch beim großen Boxevent, das kürzlich auf der Kaiserwiese am Stanglwirt, stattfand, musste die Gegnerin ihre Überlegenheit an ...

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