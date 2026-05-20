Anstoß zum 28. Cordial Cup zu Pfingsten

In Kürze ist es so weit: Die mittlerweile 28. Ausgabe des Cordial Cups Tirol und die 15. Ausgabe des Cordial Girls Cup werden am Freitag, 22. Mai 2026, feierlich eröffnet. Kirchberg verwandelt sich dabei erneut in ein Fußballfest der Extraklasse, wenn 140 Mannschaften aus insgesamt vier Kontinenten ins Stadion einziehen. Die grandiose Flaggenparade gilt bei den rund 5.000 Sportlern, Betreuern und Trainern sowie dem Publikum als erster Höhepunkt des Nachwuchsturniers.



Empfangen werden die Teams unter anderem von LH-Stv. Philip Wohlgemuth, Kirchbergs Bgm. Helmut Berger sowie von Cheforganisator Hans Grübler. „Die Vorfreude auf die Eröffnung des Cordial Cup Tirol bzw. des Cordial Girls Cups ist auch nach all den Jahren, in denen ich dieses Turnier organisieren durfte, Gänsehaut-Feeling pur“, freut sich Hans Grübler.



Der symbolische Anstoß erfolgt bereits am Freitag, sportlich ernst wird es dann am Samstag und Sonntag.



Ab 9.15 Uhr werden auf den Plätzen in Going, Kirchdorf, Kitzbühel, Ellmau, St. Johann, Oberndorf, Kirchberg, Söll, Reith, Brixen, Westendorf und Fieberbrunn die ersten Spiele des Cordial Cups Tirol angepfiffen.



Girls Cup feiert 15. Jubiläum

Zum 15. Mal findet heuer der Cordial Girls Cup statt. Girls Cup Botschafterin Nici Billa und Paul Sieberer, Bürgermeister von Hopfgarten, sowie Stefan Astner, Direktor des Tourismusverbandes Ferienregion Hohe Salve, freuen sich besonders auf den Ehrenanstoß des Eröffnungsspiels. „Mit dem Finaltag in Hopfgarten wartet heuer eine ganz besondere Aufgabe auf uns. Durch das 15. Jubiläum des Cordial Girls Cup werden alle Finalspiele – von Mädchen und Buben aller Altersgruppen – auf unserer Sportanlage ausgetragen. Dementsprechend erwarten wir mehrere tausend Besucher auf der Sportanlage der SPG Hopfgarten/Itter“, zeigt sich Stefan Astner begeistert.



100 Helfer und eigenes Verkehrssystem

Klar ist, damit ein derartiges Großevent reibungslos funktioniert, braucht es viele helfende Hände und eine perfekte Organisation. „Allein vonseiten der SPG Hopfgarten/Itter sind mehr als 100 Personen im Einsatz, zusätzlich unterstützen der Tennisclub sowie die Altherren. Am Montag haben bereits die Aufbauarbeiten für die Zusatztribüne begonnen und auch beim Verkehrs- und Bussystem greifen wir auf die Erfahrung vergangener Großveranstaltungen zurück“, berichtet Bernhard Sturm, Obmann der SPG Hopfgarten/Itter, von den letzten Vorbereitungen.



Eine eigens entwickelte Area-Map sorgt außerdem dafür, dass sich Gäste, Teams und Fans bestmöglich zurechtfinden. Gleichzeitig steht die SPG Hopfgarten/Itter stellvertretend für alle Vereine der insgesamt 13 Spielstätten, die mit enormem Einsatz dazu beitragen, dass ein Turnier dieser Größenordnung überhaupt möglich ist.