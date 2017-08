Zweiter Prostalm Berglauf

Marian Staller sicherte sich mit einer Zeit von 37:54 Minuten den Sieg beim zweiten Prostalmer Berg­lauf in Kirchdorf in Tirol. Bei den Damen war Geli Egger die Schnellste.



Kirchdorf | Nach einer gelungenen Premiere im letzten Jahr ging am vergangenen Samstag der zweite Prostalmer Berg­lauf 2017 in Kirchdorf in Tirol über die Bühne. Der Veranstalter RocknRoll Mountainstore freute sich über 80 Teilnehmer, von denen auch 15 Kinder im Alter zwischen 4 und 15 Jahren am Start waren. Die zahlreichen Bergläufer stellten sich auch in diesem Jahr wieder den anspruchsvollen 6,5 Kilometern und über 600 Höhenmetern bis hinauf zur Prost­alm. Bei den Herren konnte sich Marian Staller mit einer Zeit von 37:54 Minuten den Sieg knapp vor Simon Danzl (38:27 Minuten) und Josef Niederberger (39:12 Minuten) sichern.



Bei den Damen setzte sich am Ende Geli Egger mit einer Zeit von 46:39 Minuten vor Lena Kirchmaier und Maria Steinlechner durch. Bei den Kindern gewann Marcel Mader vor Pascal Mader und Pia Dürnberger. Das Organisationsteam rund um Markus Bendler war mit der zweiten Auflage rundum zufrieden und freut sich schon auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr.

Markus Ehrensperger