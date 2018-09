Zweiter Adler Rookie Day

Am 9. September stand der Vormittag beim EC „Die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel ganz im Zeichen der Kids und Jugendlichen.



Kitzbühel | Bei strahlendem Sonnenschein ging am vergangenen Sonntag, 9. September, von 10 bis 13 Uhr der 2. Adler Rookie Day in Kitzbühel über die Bühne. Da den Kitzbüheler Adlern der Nachwuchs ganz besonders am Herzen liegt, wurde dieser Nachwuchstag in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal veranstaltet. Und dieser Vormittag stand wie immer ganz im Zeichen der kommenden Eishockeystars.



Den Kindern und Jugendlichen wurde bei diesem Schnuppertag ein actionreicher Vormittag geboten. Neben Eishockey wurden auch viele weitere Sportarten zum Kennenlernen angeboten. „Es war wirklich wieder ein voller Erfolg. Unzählige Kids hatten großen Spaß und konnten sich bei den diversen Action-Stationen austoben“, war Präsident Volker Zeh rundum zufrieden. Markus Ehrensperger