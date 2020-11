Zwei Mal Triathlon-EM in Tirol

Nach einem Jahr Zwangspause wird im kommenden Jahr wieder ein Großevent rund um den Schwarzsee stattfinden. In Kitzbühel werden die Supersprint Europameisterschaften im Triathlon abgehalten. Zudem werden am Walchsee die Europameisterschaften in der Mitteldistanz ausgetragen.



Kitzbühel | Der Europäische Triathlon Verband (ETU) vergab kürzlich die Europameisterschaften und vertraut dabei auf Tiroler Vereine. Kitzbühel wird nach 2014, 2017 und 2019 zum vierten Mal eine EM am Schwarzsee abhalten. Der Kitzbüheler Triathlonverein hat sich in Absprache mit seinen Partnern dazu entschieden, sich gemeinsam mit dem Tiroler und Österreichischen Triathlonverband für die Austragung der Triathlon Europameisterschaft zu bewerben.



„Die beiden professionellen Veranstalter in Kitzbühel rund um Obmann Wolfgang Fuchs und in Walchsee mit Obmann Andreas Klingler haben sich gegen zahlreiche Bewerber aus Europa durchgesetzt. Wenn wir auch jetzt noch nicht wissen, wie es unter den Corona bedingten Auflagen und Vorgaben nächstes Jahr aussehen wird, überwiegt jetzt einmal die große Freude im Verband über die Vergaben. Schlussendlich war die schon seit Jahren aufgezeigte hohe Qualität unserer beiden Tiroler Veranstalter mit Ausschlag gebend!“ so ein sichtlich erfreuter Tiroler Präsident Julius Skamen.

Super Sprint Distanz in Kitzbühel

Im Jubiläumsjahr „750 Jahre Stadterhebung Kitzbühel“ werden nun die Europameister über die Super Sprint Distanz der Elite, U23 und Junioren ermittelt, und so findet nun doch noch die bereits für 2020 geplante Weltpremiere über diese kurze spritzige Distanz von ca. 500 Metern schwimmen, ca. 13 Kilometern Radfahren und ca. 3 Kilometern laufen statt.

Wichtige Titelkämpfe vor Olympischen Spielen

„Die Organisation wird sicher eine Herausforderung in dieser besonderen Zeit, der wir uns hiermit stellen“, verspricht das Organisationskomitee rund um den Triathlonverein Kitzbühel.

Von 18.-20. Juni 2021 werden sich nun die besten Triathletinnen und Triathleten Europas in Kitzbühel treffen und diese wichtigen Titelkämpfe kurz vor den olympischen Spielen in Tokio im Sommer 2021 bestreiten.

Kitzbühel ist somit Teil einer Reihe hochkarätiger, internationaler Triathlon Veranstaltungen in Österreich, denn schon am 24. Juni findet die Multisport-Europameisterschaft in Walchsee statt, die leider 2020 auch abgesagt werden musste. Wels schließt mit einem Junioren Europacup am 26. Juni 2021 die zehntägige Triathlonreise durch Österreich ab.

Drei internationale Events in Österreich

„Mit drei internationalen Events stehen wir im kommenden Jahr erneut vor einer großen Herausforderung. Mit der Qualität der drei Veranstalter und dem Know-How im technischen Bereich bin ich jedoch sehr zuversichtlich,“ freut sich ÖTRV-Präsident Walter Zettinig auf dieses Mammutprogramm Ende Juni in Österreich.

Triathlon-EM 2021 ein Wirtschaftsfaktor

Innerhalb von zwei Wochen werden im Tiroler Unterland tausende Athleten, Betreuerstäbe und Zuschauer die Bewerbe verfolgen, so ferne wie schon oben angeführt, dies auch Corona bedingt möglich sein wird. „Wir im Verband gemeinsam mit den Veranstaltern, blicken jedenfalls positiv in das kommende Triathlon Jahr“, sagt Skamen.

Österr. Meisterschaften bei den Kitz Tri Games

Nicht nur die Elite des Europäischen Triathlonsports darf sich freuen. Im Zuge der Kitz Tri Games 2021, die auch an diesem Wochenende stattfinden, werden die österreichischen Meister der Nachwuchsklassen ermittelt. Die Nachwuchsveranstaltung lockt aufgrund des besonderen und professionellen Flairs jedes Jahr mehr als 350 Nachwuchssportler aus Österreich und den Nachbarländern an.

Weitere Programmpunkte sind noch in Planung und werden zeitnah vorgestellt. E.M. Pöll

Bild: Im Jubiläumsjahr der Stadtgemeinde Kitzbühel findet zum vierten Mal eine Triathlon-Europameisterschaft am Schwarzsee statt. Ausgetragen werden die Bewerbe im Super Sprint. Foto: Mathias Mandl/GEPA