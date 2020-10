Zum siebten Mal Staatsmeister

Im Sportpark Kitzbühel wurden kürzlich die Österreichischen Curling-Staatsmeisterschaften der Herren nachgeholt, die im Frühling aufgrund vonCovid-19 abgesagt werden mussten. Das Team KCC 1 verteidigte den Titel und kürte sich zum siebten Mal in Folge zum Staatsmeister.



Kitzbühel | Zwei Tage vor Beginn der Meisterschaft hatten sich alle Teilnehmer einem Coronatest zu unterziehen, das Ergebnis war bei allen negativ. Dass auch in der Eishalle strikte Sicherheitsregeln zu beachten waren, tat der Spielfreude aber keinen Abbruch.

Es lief perfekt, anders kann man wohl nicht sagen. Das Team KCC1 gewann sämtliche Vorrundenspiele sowie Halbfinale und Finale in überlegener Manier. Finalgegner war der CFÖ (Wien). Man hatte im Vorfeld natürlich mit einer Titelverteidigung spekulieren können, aber dass sie in so überzeugender Manier kommen würde, überraschte auch die Mannschaft rund um Skip Sebastian Wunderer selbst.



Diesmal war zum ersten Mal auch das Juniorenteam KCC 2 mit Skip Matthäus Hofer bei der Österreichischen Meisterschaft vertreten. Die Jungs schlugen sich beachtlich und belegten den vierten Platz. Drittplatzierter wurde das Team OCC aus Wien mit dem Kitzbüheler Skip Andreas Unterberger. Die Seniorenmannschaft KCC 3 konnte sich leider nicht für die Playoffs qualifizieren.

Curling selber schon ausprobiert?

Wer sich selber einmal auf die Curlingbahn wagen und den Besen schwingen will, der hat im Sportpark Kitzbühel jede Menge Gelegenheiten dazu. Die notwendige Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt, und eines der Clubmitglieder weist gerne in die Geheimnisse dieser faszinierenden Sportart ein. Auch für Vereine und Gruppen lohnt es sich, ins Curling hineinzuschnuppern. Einfach unter Tel. 05356/71080 anrufen.

Bild: Zum siebten Mal hintereinander Österreichischer Curling-Meister bei den Herren - das Team KCC Wunderer mit Martin Reichel, Philipp Nothegger, Lukas Kirchmair, Sebastian Wunderer und Mathias Genner (v.l.). Foto: Walter Nothegger