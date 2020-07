Zugang zum Bahnhof geändert

Aufgrund der umfangreichen Modernisierungsarbeiten am Bahnhof Kirchberg wird von Mitte Juli bis Herbst 2021 die Wegeleitung geändert. Die Kunden werden ersucht, auf die Beschilderung vor Ort zu achten.



Kirchberg | Im Mai 2020 haben die ÖBB mit den umfangreichen Umbauarbeiten am Bahnhof Kirchberg in Tirol begonnen. Bis Dezember 2021 entsteht eine moderne und barrierefreie Mobilitätsdrehscheibe mit neuem, hell gestalteten Personentunnel, Personenliften, neuer Bahnhofsausstattung sowie neuer Bushaltestelle und Buswendeplatz.

Geänderter Zugang zu den Bahnsteigen

Die ÖBB liegen mit den Arbeiten exakt im Zeitplan. Mitte Juli wurde mit den Hauptarbeiten begonnen. Für die Kundinnen und Kunden bedeutet dies, dass sich von 13. Juli bis Herbst 2021 die Wegeleitung verändert. Der Zugang zu den Bahnsteigen erfolgt über den nördlich des Bahnhofs gelegenen Rad- bzw. Wanderweg sowie über den Parkplatz der Fa. M-Preis. In diesem Bereich wurde für die Dauer der Hauptarbeiten auch ein provisorischer Parkplatz sowie eine provisorische Bike&Ride-Anlage errichtet. Das Bahnhofsgebäude selbst ist aufgrund der Bauarbeiten gesperrt. Die Kundinnen und Kunden werden ersucht, auf die Beschilderung vor Ort zu achten.

Foto: Der Zugang zu den Bahnsteigen erfolgt bis Herbst 2021 über den nördlich des Bahnhofs gelegenen Rad- bzw. Wanderweg sowie über den Parkplatz der Fa. M-Preis. Foto: AEP Planung und Beratung GmbH