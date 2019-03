„Zu den Stempeln, fertig, los!“

Zu den Stempeln, fertig, los hieß es am vergangenen Samstag in den Familienparks am Kitzbüheler Horn und der Audi quattro Funslope.



Kitzbühel | Alle Anlagen präsentierten sich wie immer in topgepflegtem Zustand. Mehr als 100 hochmotivierte Kinder und Jugendliche nahmen bei traumhaften Wetterbedingungen an der zweiten Sick Trick Tour Stempeljagd teil. Mindestens vier von acht Stempeln mussten gesammelt werden um eine der heißbegehrten STT Medaillen zu ergattern. Weiters wurde noch ein Parkcoaching zu den Themen „richtiges Verhalten im Snowpark“ sowie „Sprung- und Obstacletechnik“ angeboten und eine Funstation gab‘s ebenfalls.



Die Nachfrage war groß und die Medaillen sowie Parklizenzen bald vergriffen. Die Sick Trick Tour Saison 2018/19 fand damit einen tollen Ausklang, denn alle vier STT Events konnten die Kapazitätsgrenze an Teilnehmern erreichen und das Wetter spielte ebenfalls mit.



Die Partner und Organisatoren freuen sich auf das kommende Jahr und bedanken sich bei allen Unterstützern für deren jahrelange Treue. Nachberichte und Infos zur Sick Trick Tour findet man unter ww.sicktricktour.at, auf Facebook und Instagram. Foto: Huter