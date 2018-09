Ziehharmonika nach dem Knödelfest gestohlen

St. Johann | Ein unbekannter Täter stahl am Samstagabend, im Zeitraum zwischen 22 Uhr bis 22.30 Uhr, in der Begegnungszone in St. Johann gegenüber dem Tourismusbüro, eine steirische Ziehharmonika samt Zubehör. Die Ziehharmonika war während Aufräumungsarbeiten vom Knödelfest dort abgestellt. Durch diese Tat entstand ein Schaden im mittleren, vierstelligen Eurobereich.



Wer hat etwas gesehen? Polizei bitte um Mithilfe

Die Polizeiinspektion St. Johann ersucht um zweckdienstliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Beschreibung der Ziehharmonika: Marke „Strasser“, Type „Deluxe E“ aus Holz, (steirische Ziehharmonika) Farbe schwarz-rot, samt Mikrofon der Marke AKG und Sender zur Liveübertragung.