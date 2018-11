Zeugenaufruf - Sachbeschädigungen in Kirchberg

Kirchberg | Bereits in der Nacht zum 25.11.2018 gegen Mitternacht rissen bisher unbekannte Täter die Behälter der Toilettenspülungen eines Imbisslokales im Ortsgebiet von Kirchberg aus der Verankerung und verschütteten das Wasser in der Toilette. Nachdem die Männer das Lokal verlassen hatten, rissen sie dann bei einer Garage im Ortszentrum von Kirchberg die Dachrinne aus der Verankerung und beschädigten zwei in unmittelbarer Nähe abgestellte PKW. Bei einem Fahrzeug wurde die Antenne und bei einem andern die Kennzeichenhalterung samt Kennzeichen abgerissen und mitgenommen. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Bei den Tätern dürfte es sich um vier Männer handeln, die von Zeugen als ca. 20 – 25 Jahre alt und zwischen 185 cm und 190 cm groß beschrieben werden. Die Männer sprachen Tiroler Dialekt und waren dunkel bis schwarz gekleidet, wobei einer der Täter als auffallend mollig beschrieben wurde und ein anderer eine Brille trug.

Um zweckdienliche Hinweise an die PI Kirchberg in Tirol, Tel. 059133 / 7205 wird ersucht.