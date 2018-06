Wohin am Wochenende?

Die Jugend trifft sich am Samstag in Kirchdorf zum Jugendtag und Sommerfestl. "Reparieren statt wegwerfen" heißt es in St. Johann beim "Repaircafé", erstmals mit einer Erklärbar und Fahrradwerkstatt. Nicht versäumen sollten Sie die Einfahrt der ca. 170 Fahrzeuge der Baujahre 1923 bis 1975 am Samstag im Zuge der 31. Alpenrallye (Foto: Albin Ritsch).

Details zu den genannten Veranstaltungen und noch viele weitere Termine lesen Sie auf unseren Eventseiten.