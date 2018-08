Wohin am Wochenende?

Für viele ist der Jahrmarkt am Samstag eine Pflichtveranstaltung. Das Wochenende hat aber noch einiges mehr zu bieten: Koasanacht in Kirchdorf mit Nino de Angelo, Kino "unterm Sternenhimmel", Marktfest in Hopfgarten, Maibaumverlosung in Pfaffenschwendt und vieles mehr .... nachzulesen auf Events