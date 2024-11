Wirtschaftsforum zog Bilanz

Das St. Johanner Wirtschaftsforum – und damit auch das Ortsmarketing – haben ein erfolgreiches Jahr hinter sich. 209 Mitglieder zählt der Verein.



St. Johann | Vor 17 Jahren wurde das Wirtschaftsforum St. Johann gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, den Wirtschaftstreibenden der Gemeinde eine Stimme zu geben und gemeinsam deren Interessen bestmöglich zu vertreten. Und das ist gelungen, denn wie sich anhand der Bilanz zeigt, ist die Institution weiterhin auf der Gewinnerstraße.



Bei der Generalversammlung zog Obmann Patrick Unterberger eine positive Bilanz und freut sich über neun Neuzugänge, darunter auch eine Massagepraxis und ein örtlicher Bestatter. Sechs Mitglieder sind unter anderem wegen Geschäftsaufgaben ausgeschieden.



Im Vorjahr wurden die Mitgliedsbeiträge erhöht, das schlägt sich natürlich auch in der Bilanz nieder – wurden im Vorjahr noch 63.800 Euro an Mitgliedsbeiträgen eingenommen, waren es heuer 71.200 Euro. Von den Gesellschaftern flossen 70.000 Euro in die Institution. Eng mit dem Ortsmarketing verknüpft, kommen die Mitgliedsbeiträge der Vermarktung St. Johanns zugute.



Eine Änderung ergibt sich im Vorstand: Robert Döttlinger, der lange Jahre die Kasse geführt hatte, trat zurück. Zu seinem Nachfolger wurde Andreas Pretterhofer gewählt.



Einen umfangreichen Einblick gab Ortsmarketing-Geschäftsführerin Angelika Hronek. Mit „Dein Treffpunkt“ gibt es jetzt einen neuen Slogan beim Ortsmarketing, der das bisherige „St. Johann schenkt dir ein Lächeln“ ablöst. Der neue Slogan sei für alle Produkte und Themen anwendbar und habe eine klare Verbindung zu Webseite und Social-Media-Kanälen, betonte Hronek.



Im Rahmen eines Projektes des Tourismusverbandes wurde eine Frequenzmessung durchgeführt. Vor allem an den Wochenmarkttagen brummt es in der Marktgemeinde – es wurden an den Freitagen jeweils zwischen 2.500 und 4.000 Personen im Zentrum gezählt.



Heuer noch nicht ganz zufriedenstellend sind die Verkaufszahlen der St. Johanner Gutscheine. Wurden im Vorjahr zwischen Jänner und September Gutscheine im Wert von 305.000 Euro verkauft, waren es heuer 270.000 Euro. Die kommende Weihnachtszeit dürfte hier jedoch für einen deutlichen Aufschwung sorgen.



Erfolgreich ist auch das Car-Sharing mit derzeit 85 aktiven Nutzern, in den „Weltraum“-Büros sind fünf Unternehmen eingemietet. mak

Bild: OM-Geschäftsführerin Angelika Hronek sowie der Vorstand des Wirtschaftsforums Patrick Unterberger, Angelika Schmied-Hofinger, Norbert Schneider und Günther Huber (von links) verabschieden Robert Döttlinger (3.v.l.). Foto: Klausner