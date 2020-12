Wir übersiedeln

Kaum waren wir mit dieser Ausgabe fertig, haben wir unsere sieben Sachen gepackt und sind in unser neues Büro im RaiffeisenHaus II übersiedelt. Ab Montag, 7. Dezember, schreiben wir dort für Sie „Geschichte(n)“. Das Anzeiger Team heißt Sie am neuen Standort, am Achenweg 22, in Kitzbühel herzlich willkommen. Foto: Foto Flash