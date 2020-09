Wir holen die Million für die Region!

Mit der Aktion „Wir(t)schaffenes“ setzen wir gemeinsam mit vielen lokalen Partnern einen Akzent für Unternehmen im Bezirk. Natürlich können auch die Kunden – unsere Leser – etwas gewinnen und somit ist für alle etwas dabei. Die Idee kommt sehr gut an: Vor Kurzem konnten wir die Schallmauer von einer Million Euro an eingereichten Umsätzen knacken.



Kitzbühel | Die Aktion „Wir(t)schaffenes“ wurde vom Kitzbüheler Anzeiger in Zusammenarbeit mit der Agentur Impalawolfmitbiss auf die Beine gestellt. Viele lokale Partner sind an Bord und helfen dabei, die Wirtschaft im Bezirk nach dem Coronaknick tatkräftig zu unterstützen.

Wir befinden uns bereits in der 14. Woche von „Wir(t)schaffenes“ und seither ist schon einiges passiert. Von 169 eingereichten Rechnungen zum Start steigerte sich der Eifer der heimischen Kunden auf mittlerweile über 700 Bons, die wöchentlich über unser Online-Portal oder direkt in der Redaktion eintreffen. Jeden Montag ziehen wir die Gewinner. Die Glücklichen erhalten dann bis zu 250 Euro ihres Einkaufs wieder zurückerstattet. Das Panorama der Einreichungen ist dabei breit gestreut. Die meisten Rechnungen erreichen uns übrigens aus St. Johann – mit Stand Montag waren es 2.448 Belege. Auf Platz zwei reiht sich Kitzbühel mit 1.847 Belegen ein. Den dritten Platz hat Kössen. In der Kaiserwinkl-Gemeinde wird ordentlich die Werbetrommel für unsere Aktion gerührt und bislang zählten wir 771 Bons aus Kössen.

Million geschafft, wir wünschen uns die 1.000

Die kleinste Rechnung, die bei uns eintraf, war ein Betrag von 95 Cent. Auf der anderen Seite der Skala liegt der Kauf eines Neuwagens.

Übrigens profitieren nicht nur die klassischen Einkäufe im Handel von der Aktion: Wir verteilen die Rechnungen je nach Art auf fünf Töpfe: Neben dem Handel auch Gewerbe, Tourismus und Gastronomie sowie Dienstleistungen und Sonstige.

Trotz der vielfältigen Möglichkeiten zu gewinnen, gab es auch Rechnungen, die wir beim besten Willen nicht berücksichtigen können: Radarstrafen und ähnliches bleiben dann doch jedem einzelnen selbst überlassen ...

Vor Kurzem konnten wir einen großen Erfolg feiern: Aktuell stehen wir bei eingereichten Umsätzen von über einer Million Euro. Nun arbeiten wir noch an einem weiteren, großen Ziel: Wir wünschen uns 1.000 Einreichungen pro Woche. „Wir(t)schaffenes“ gemeinsam: Also weiterhin fleißig lokal konsumieren, dann die Rechnung hochladen und mit etwas Glück gewinnen! Elisabeth Galehr

Bild: Diese Woche begleiteten Sophie Rings und Tereza Petrenkova von First Immobilien Kitzbühel als „Patinnen“ und Glücksengerl unsere Ziehung von „Wir(t)schaffenes“. Foto: Galehr

Gewinner Z I E H U N G V O M 1 4 . 9 . 2 0 2 0

Marina Obermoser - Schuhhaus Lackner, Kitzbühel

Martin Kraisser - Schmidt’s HandelsGmbH, St. Johann

Carina Bamberger - Hotel Riedl, Kössen

Manuela Hartmann - Hairzstück, Westendorf

Helga Hauser - Pizzeria San Marco, Fieberbrunn

Sabrina Adelsberger - Rollin Art, St. Johann

Sonja Voithofer - Wieshofermühle, St. Johann

Carina Schmiederer - Blumen Eva, St. Johann

Antonia Jöchl - Seidlalm, Kitzbühel

Kornelia Rabl - Café Elisabeth, Westendorf

Alexandra Oberhauser - Obi, St. Johann

Gudrun Dödlinger - Discont Tank Atac Ercan, Fieberbrunn

Darko Roznay - OMV Tankstelle Sinnesberger, Kirchdorf

Dr. Tom Briegel - Metzgerei Fuchs, Kitzbühel

Monika Rehbichler - Die Blume, Westendorf

Regina Exenberger - Intersport Patrick, St. Johann

Josefine Skamen - Haar Almberger, St. Johann

Erich Ebbrecht - Harald Kaufmann, Kirchdorf

Markus Gasser - Fuschelberger, St. Ulrich

Eva Lindner - Brotkultur, Fieberbrunn

Lydia Rettenwander - Florale Poesie, Brixen im Thale

Christine Hechenberger - Gasthaus Eichenheim, Kitzbühel

Sonja Voithofer - Fressnapf, St. Johann

Annemarie Hohlrieder - Alpengasthof Wegscheid, Hopfgarten

Lukas Themel - Lichtspieltheater, Kitzbühel

Renate Malleier - Intersport Kaltenbrunner, St. Johann