Wieder ein Wochenende voller Veranstaltungen

Von der "Mister Tirol Wahl" in Kitzbühel, über "Kultur am Pillersee" bis hin zu einem spannenden Eishockeymatch ist am Wochenende bestimmt wieder für jeden die passende Unterhaltung dabei. Mehr dazu auf unseren Eventseiten. Viel Spaß.