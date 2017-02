Wieder Medaillen gesammelt

Bei den Tiroler Meisterschaften im Sportrodeln verteidigte der CdR seine Spitzenstellung im Land.



Ried, Hopfgarten | Auch in diesem Winter ist Verlass auf die unterschiedlichen Klassen und Altersstufen im Club der Rodler. Bei den Tiroler Meisterschaften im oberen Inntal trugen sich viele Brixentaler in die Siegerlisten ein. Andreas Ehammer (AK I) wurde Tagesbester.



Von der Jugend bis zu den Senioren



Bemerkenswert an den Erfolgen ist die breite Spitze in verschiedenen Klassen, wobei der Einbau der Jugend besonders hervorsticht. Der Nachwuchs erreichte sechs Siege, zwei zweite und zwei dritte Plätze in der Klassenwertung. Siegreich blieben Sarah Bucher und Simon Lindner (beide Jugend I), Lena Mißlinger (Jugend II), Anna Mißlinger und Julian Salcher (Junioren I), Patrick Kruckenhauser (Junioren II) sowie das Doppel Christian und Hanspeter Bucher.



Vervollständigt wurden diese Erfolge durch zweite Ränge von Marie Hölzl (Jugend II), Christina Gratt (Jun I), Andreas Kreidl (AK II), Christian Bucher (AK I) und Hanspeter Bucher (allgem. Klasse) und dritte Ränge von Sarah Schellhorn (Jun I), Matthias Lindner (AK II) und Lisa Kruckenhauser (Damen).



Alle Medaillen für die Jugend weiblich



Die Medaillenbilanz ist ebenso beachtenswert: In der Jugend weiblich erzielten Lena Mißlinger, Marie Hölzl und Sarah Bucher einen Totalerfolg, die männlichen Junioren Patrick Kruckenhauser und Julian Salcher holten Gold und Silber, ebenso Tagessieger Andreas Ehammer und Christian Bucher (AK I).



Mit Fahrern anderer Vereine standen Simon Lindner (Silber Jugend m.), Lisa Kruckenhauser (Damen), Hanspeter Bucher (Herren allg.) und die Doppelsitzer Christian und Hanspeter Bucher bei der Siegerehrung ganz oben.



Die nächste Herausforderung ist die Österreichische Meisterschaft in Oberösterreich, für die sich mehrere Hopfgartner Sportrodler qualifiziert haben. H. W.

Bild: Erfolgreich unterwegs, das Doppelsitzerpaar Christian Bucher (vorne) und Hanspeter Bucher. Foto: CdR Hopfgarten