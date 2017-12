Widmoser weiter Obmann

Zahlreiche Mitglieder trafen sich bei der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Ski Club Oberndorf am 24. November im Gasthof Kramerwirt.



Oberndorf | Der Winter 2016/17 war eine arbeitsreiche Saison für Obmann Hans Widmoser und seine Kollegen, wurden neben einem Kinderbezirkscup mit über 200 Startern und dem Schülerskirennen auch zwei Firmenrennen und der Vergleichskampf ausgetragen.



Seit über 50 Jahren wird der legendäre Vergleichskampf zwischen den Skiclubs Haslach an der Mühl, Hochfilzen (früher Reith bei Kitzbühel) und Oberndorf abgehalten. Der Wanderpokal befindet sich seit dem letzten Rennen wieder in den Händen des Ski Club Oberndorf.



Erwähnenswert ist die Jugendarbeit, die intensiviert wurde und schön langsam Früchte trägt. Das bestätigen die Ergebnisse der Kinder und Schüler bei den Bezirkscups und diversen anderen Rennen. Trainiert wird in fünf Gruppen, mit insgesamt 50 Kinder.



Bei den Neuwahlen wurde als Obmann Hans Widmoser wieder bestätigt. Bernhard Bachler wurde als sein Stellvertreter neu in den Ausschuss gewählt. Weiter Vorstandsmitglieder: Schriftführer Michael Lindner, Stv. Leo Hofer; Kassier Josef Hofer, Stv. Hannes Lindner.

Bild: Der neugewählte Vorstand des Skiclub Oberndorf. Foto: SC Oberndorf