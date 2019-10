Wetterfeste Reiter trotzten dem Regen

Oberndorf i.T. | „Rossinger“ sind absolut wetterfest, das bewiesen am vergangenen Samstag einige Reiter und mehrere Kutschenfahrer beim alljährlichen Leonhardiritt in Oberndorf in Tirol. Dass diese Veranstaltung bei Pferdefans immer beliebter wird, zeigte sich schon in den letzten Tagen vor dem Leonhardiritt, denn es kamen trotz der schlechten Wettervorhersage keine Absagen, sondern im Gegenteil noch einige Nachmeldungen. So freute sich der Noriker Pferdezuchtverein Wilder Kaiser und Umgebung schlussendlich über mehr als 50 Pferde und Reiter, sowie 6 Kutschen, die fast alle voll besetzt waren.

Pünktlich zogen die Teilnehmer unter der Begleitung der BMK Oberndorf ins Dorf ein, wo sich auch zahlreiche Besucher nicht die Freude am Fest verderben ließen. Nach dem Umritt ums Dorf und der traditionellen Pferdesegnung durch den extra angereisten Pfarrer Mag. Martin Schmid zog es Besucher und Teilnehmer ins Festzelt, wo sie von dem Norikerverein, den Bäurinnen und der Landjugend hervorragend versorgt wurden. In einem kleinen Nebenzelt fanden die Stände mit den handwerklichen Produkten Platz. Nach den Mittagessen heizten dann die Blechbuam wie jedes Jahr ein und sorgten für super Stimmung. Und so verließen erst gegen 18.000 Uhr die letzten Besucher bestens gelaunt das Fest. Ein großer Dank gilt allen Teilnehmern, den Vereinen und Sponsoren, sowie allen Freiwilligen. Im nächsten Jahr gibt es dann mit dem 10. Leonhardiritt ein Jubiläum zu feiern. Wer sich den Termin schon vormerken möchte, der muss sich den 10.10.2020 notieren. Fotos: Mowofoto