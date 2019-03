Westendorf - Verkehrsunfall mit Eigenverletzung

Westendorf | Am 12.03.2019, gegen 16.27 Uhr, lenkte eine 60-jährige Frau aus dem Bezirk Lienz ihren PKW in Westendorf in Richtung Kitzbühel. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Gartenstein. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend und kam ca. 30 Meter weiter auf der Gegenfahrbahn auf den Rädern zum Stehen. Durch den Unfall erlitt die Frau Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus St. Johann/T gebracht.

