Werke von Maria Hofer neu gefragt

Die Musik der 1977 verstorbenen Kitzbüheler Komponistin Maria Hofer ist gefragt.



Kitzbühel, Basel | Im Rahmen eines Konzerts und zugleich Auftakt zu einem frauenkomponiert betitelten Festival wurde am 10. März in der Elisabethen-Kirche Basel/Schweiz u. a. auch ein Werk Prof. Maria Hofers aufgeführt, und zwar deren Toccata für Orgel, seinerzeit im renommierten Musikverlag ‚Universal-Edition‘ (U. E.) erschienen. Ein Zeichen dafür, dass die Komponistin, gest. 1977, durchaus nicht vergessen ist.

Im Gegenteil: an ihrem Werk wird wieder neues Interesse bekundet. So z. B. gibt es Pläne, deren einziges erhaltenes Orchesterwerk „Totentanz“, vor Jahren bereits von Dirigent Bernhard Sieberer auf CD eingespielt, nunmehr auch in der Schweiz bei besagtem, ausschließlich Komponistinnen gewidmetem Festival aufzuführen.

„Die Toccata ist hochinteressant“

Zur gespielten Orgeltoccata schrieb der ausführende Organist und Musikschriftsteller Matthias Wamser, der sich neuerdings des Werks Maria Hofers interessiert annimmt, u. a.: Die Toccata ist hochinteressant. Wer sich dem Stück nähert, könnte vorerst denken, dass es eher in Art des Improvisierens (und Maria Hofer war vornehmlich Improvisatrice und darin sehr geschätzt) komponiert ist, d. h. in der Gestaltung frei, doch bei näherem Studium stößt man auf mehr formal zwingende Bezüge, als man vorerst zu erkennen glaubt...

Die Verbindung der weit auseinanderliegenden Tonarten (Grundton c-moll) gelingt durch Ausschnitte aus der Ganztonleiter und übermäßiger Dreiklänge geradezu elegant.

Matthias Wamser ist Kirchenmusiker an der Basler Antoniuskirche und Hausorganist an der sogen. „Offenen Kirche Elisabethen“.

Konzert ist online

Das Konzert wurde über Link www.offenekirche.ch übertragen. Hugo J. Bonatti

Bild: Die Orgeltoccata von Maria Hofer erlebt ein Revival. Foto: Bonatti