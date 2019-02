Wer kennt das Diebesgut?

Tirol | Ein 42-jähriger Pole wird verdächtig, mehrere Diebstähle, hauptsächlich diverse Bekleidungs- und Kosmetikartikel (Parfum) sowie Lebensmittel in Form von Alkoholika, begangen zu haben. Im Zuge einer Fahrzeugkontrolle am 11. Februar konnte bei dem Mann eine größere Anzahl - ein gefüllter Kofferraum, geschätzter Wert der Gegenstände im unteren 5-stelligen Eurobereich - an Kosmetika, Bekleidungsstücke und Alkoholika vorgefunden werden.



Da die Herkunft der Gegenstände vorerst unklar war und der Mann den rechtmäßigen Besitz nicht glaubhaft machen konnte, wurden diese vorläufig sichergestellt. Im Zuge von weiteren Erhebungen stellte sich schließlich heraus, dass die sichergestellten Waren offensichtlich von Diebstählen, welche der Mann zuvor in verschiedenen Geschäften in Tirol begangen hat, stammen.



Ein Großteil der Waren konnte bereits wieder an die rechtmäßigen Besitzer ausgefolgt werden. Da bei der Zuordnung der Parfums und der Bekleidung – hochpreisige Markenware – bisher keine Geschädigten ausgeforscht werden konnten, bitte die Polizei um Mithilfe. Zweckdienliche Hinweise an das LKA Tirol: Tel: 09133 70-3333.



Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Fotos: LKA Tirol