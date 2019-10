Wenn Köche auf Touristiker stoßen

Herbstanfang und das Wetter hat umgeschlagen. Die Austrian Chiefs, das Nationalteam der Gastronomie, hielt bei Thomas Hagleitner im Restaurant s’Pfandl in Reith seine Jahreshauptversammlung ab. Am Abend trafen sich dann die Köche mit den Tourtistikern am Fußballplatz.



Reith | „Obwohl es nahezu den ganzen Tag geregnet hat, war es eine perfekte Sache“, sind sich die Köche, die aus ganz Österreich angereist waren, einig. Der Tag begann mit der Jahreshauptversammlung, dann ging es nach Kössen auf den Golfplatz. Douglas Nicoll wies die Köche und ihre Partnerinnen in die Kunst mit Golfschläger und Green ein, doch Ruhe und Geduld, die für einen perfekten Schlag notwendig sind, waren nicht jedermanns Sache.

Anschließend ging es darum, sich das Mittagessen zu fischen. Bei der Firma Quellfisch in Schwendt holten sich die Köche die Fische aus dem Wasser und wurden auch gleich zubereitet. Pünktlich um 18 Uhr standen sich dann die beiden Mannschaften – die Austrian Chiefs und ein Team des TVB Kitzbüheler Alpen mit Mitgliedern der KochArt am Fußballplatz gegenüber. Für die Haubenköche sah es anfangs sehr gut aus, mit der Halbzeit führten sie 3:1. Dann dürfte allerdings der Kampfgeist nachgelassen oder der Siegerwille der Gegner übergroß geworden sein. Letztlich siegten TVB und KochArt mit 6:4 Toren. Der Kitzbüheler Sieg wurde anschließend mit kulinarischen Highlights im Restaurant s‘Pfandl gebührend gefeiert.

„Die Mitglieder der KochArt waren perfekte Gastgeber“, schwärmte nicht nur Obmann Martin Sieberer vom Trofana Royal in Ischgl. Er ist überzeugt, dass diese Betriebe alles richtig machen, indem sie die regionalen Produkte hervorheben. Damit machen sich die Wirte und auch die Produzenten einen Namen. be

Die beiden Teams vor dem Spielstart. Foto: Eberharter