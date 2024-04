Weltrekordversuch in Kitzbühel

Ende Jänner 2025 will sich „Mister Dauerskilauf“ auf neue Rekordjagd ins Kitzbüheler Skigebiet begeben und die Bestleistung knacken: 90 Anlagen an einem Tag.



Kitzbühel | Christian Flühr aus Feldkirchen-Westerham hat in den letzten 25 Jahren so viele Weltrekorde im Nonstop-Skifahren aufgestellt, wie andere in dieser Zeitspanne Briefmarken sammeln. Im kommenden Winter will der 50-Jährige einen neuen Versuch wagen.



Zum 25-Jahr-Jubiläum seiner Ski-Karriere möchte Flühr im Jänner 2025, gleich nach dem Hahnenkammrennen, in Skigebiet Kitzbühel an den Start gehen. Sein Ziel ist, einen weiteren Rekord zu knacken. Sollte ihm das gelingen, winkt ein weiterer Eintrag im Guiness-Buch der Rekorde. „Mein erster Weltrekord liegt in der kommenden Ski-Saison genau 25 Jahre zurück. Zum silbernen Jubiläum ist es quasi meine Pflicht, noch einmal auf die Bretter zu gehen und einen neuen Rekord aufzustellen. Ich freue mich darauf und bin fest davon überzeugt, dass ich eine neue Bestleistung erreichen werde. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, ziehe ich es auch durch. So kennt man mich“, zeigt sich der passionierte Skisportler zuversichtlich.



Anlass ist das eigene 25-Jahr-Jubiläum

Seinen ersten Weltrekord stellte Christian Flühr 1999 in Obertauern auf, seinen letzten im Jahr 2009. Eigentlich hat er seine Skikarriere längst an den Nagel gehängt und ist nur noch privat und journalistisch auf Ski unterwegs. Der Vorstand von KitzSki unterstützt Flührs Vorhaben: „Wir freuen uns, dass Christian Flühr unser Skigebiet KitzSki ausgewählt hat, um einen weiteren Weltrekord zu schaffen. Wir werden ihn dabei mit unserem gesamten Team bestmöglich unterstützen“, so die Vorstände Toni Bodner und Christian Wörister.



Nicht nur der Zuspruch aus Kitzbühel macht Flühr optimistisch. Ein großes Vorbild in Sachen Ziele ist Focus-Gründer und Medienunternehmer Helmut Markwort, dessen Pressesprecher Flühr ist.



Der genaue Termin und alle weiteren Details der 14. Rekordjagd werden im Herbst bekannt gegeben. Flühr dazu: „Jetzt beginnt die Detailarbeit. Es liegt viel Planung vor meinem Team und mir, denn ich bin ja nur der, der Ski fährt. Ohne die helfenden Hände wäre das gar nicht möglich. Ich freue mich auf diese Chance und Herausforderung.“



Christian Flühr ist in der Region im Übrigen kein Unbekannter: Schon vor rund 20 Jahren war er gemeinsam mit Thomas Seiwald Teilnehmer der Ski-Marathon-Challenge in Westendorf, wo der Rekord im Dauerskifahren aufgestellt wurde. KA

Bild: Christian Flühr will in Kitzbühel 2025 einen neuen Rekord aufstellen. Die Bergbahn-Vorstände Christian Wörister (links) und Anton Bodner (rechts) haben grünes Licht gegeben. Foto: KitzSki