Weltcup-Sieg für Lisa Hauser

Lisa Hauser feierte im heutigen Einzelbewerb in Antholz (ITA) mit einer sensationellen Leistung den ersten Weltcup-Sieg ihrer Karriere.



Die 27-Jährige aus Reith bei Kitzbühel, die in dieser Saison bereits in Oberhof dreimal als Dritte auf dem Podest stand, machte am Schießstand nur einen einzigen Fehler und sicherte sich mit einer grandiosen Performance (drittbeste Laufzeit) in der Loipe souverän den Sieg. Lisa ist nach Katharina Innerhofer erst die zweite Österreicherin, die jemals ein Biathlon-Weltcuprennen gewinnen konnte und schrieb in Antholz österreichische Sportgeschichte. Foto: Nordic Focus