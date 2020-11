Weihnachtspackerlaktion gestartet

Der Round Table Kitzbühel organisiert auch heuer wieder - unter Einhaltung sämtlicher coronabedingter Sicherheitsmaßnahmen - und mit tatkräftiger Unterstützung der Damen vom Ladies Circle Kitzbühel die Weihnachtspackerlaktion.



Kitzbühel | Die bei den Schulen, Kindern & Eltern äußerst beliebte Hilfsaktion, ist ein „win-win“ für alle Beteiligten. Es steckt nämlich viel mehr dahinter, als einfach nur Geschenke an Kinder in den ehemaligen Ostblockstaaten zu verteilen.

Durch die Hilfsaktion können Heimkinder in Ländern wie z.B. Rumänien oder Bulgarien ein Weihnachtsfest mit Geschenken feiern, was ohne die zahlreiche Hilfe von Kindern in der Region Kitzbühel aufgrund der dortigen Armut nicht möglich wäre. Dadurch lernen die ganz Kleinen unter uns bereits sehr früh wichtige soziale Werte wie Hilfsbereitschaft und machen die Erfahrung, welch eine Freude Teilen und Schenken einem selbst bereiten.

Die Kinder packen dabei Spielsachen, Kleidung, Kinderbücher und vieles mehr liebevoll in schuhkartongroße Pakete.



Die Mitglieder von Round Table Kitzbühel und Ladies Circle Kitzbühel holen die Pakete am 27. November bei den Schulen/Kindergärten ab und bringen sie zu einem Lager nach Going, wo alles sortiert, auf Paletten verladen und auf die Reise geschickt wird.

Rund 3.000 Pakete werden gesammelt

Der Round Table Kitzbühel führt die Weihnachtspackerlaktion zusammen mit Round Table Austria durch und steuert österreichweit seit Jahren einen sehr großen Anteil an Paketen bei. Gemeinsam mit den Schulen und auch einigen Kindergärten im Bezirk ist es möglich, gut 3.000 Pakete für den guten Zweck zu sammeln.

Ein besonderes Highlight stellt es dar, nachher das Ergebnis in Form von Bildern und Videos zu sehen zu bekommen, wenn die strahlenden Kinder ihre Pakete öffnen dürfen. Weitere Infos im Internet unter: www.rt39.at

Bild: Rund 3.000 Päckchen werden von den Mitgliedern des Rotary Clubs 39 und vom Ladies Circle Kitzbühel geschlichtet. Foto: Round Table 39