Weihnachtsaktion ist angelaufen

Im Zeitraum von sechs Jahren kann der Verein Kultunion erfolgreich bilanzieren: 25 Events und Aktionen brachten 32.139 Euro ein, die an in Not geratene Menschen in der Region gespendet werden.



Kitzbühel | „Wir blicken stolz auf die Zeit zurück und freuen uns sehr, dass wir mit unseren kultigen Events, wie dem legendären Mario-Kart-Turnier, den lustigen Bubble-Soccer-Games oder unserer jährlichen Weihnachtskartenaktion so viele Kultunion-Freunde immer wieder animieren können, mit ihrer Teilnahme etwas Gutes zu tun“, freut sich Philipp Hofer stellvertretend für die Vereinsmitglieder von Kultunion.



Die nächste Charity-Aktion lässt nicht lange auf sich warten: Kultige Weihnachtskarten sind bereits frisch aus dem Druck erhältlich und über die Webseite www.kultunion.at online bestellbar. Sie sind außerdem über die Verkaufsstellen von Kultunion oder direkt bei Philipp Hofer oder Sarah Waltl erhältlich. In diesem Jahr gestalten die Schüler der Volksschule Hochfilzen die Motive der Weihnachtskarten unter dem Motto „Kinder für Kinder“.



Der gesamte Erlös der Aktion wird einerseits dem Projekt „Zukunft für Tshumbe“ der Goingerin Manuela Erber und andererseits dem Sozialkonto der Volksschule Hochfilzen gespendet. KA

Bild: Der Verein Kultunion hat sich der Organisation von Benefizaktionen verschrieben. Mehr als 30.000 Euro an Spenden sind zusammengekommen. Foto: Kultunion