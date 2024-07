Wasserrettung feierte Jubiäum

Mit der Eröffnung der Badeanlage im Sommer 1974 wurde auch die Wasserrettung Going gegründet. Pünktlich zum runden Jubiläum konnte am Sonntag das neu errichtete Eingangs- und Kabinengebäude, sowie das neue Einsatzfahrzeug gesegnet werden.

Going | Zwei ganz besondere Jubiläen feierten die Goinger am Wochenende – der Badeseee ist bereits ein halbes Jahrhundert alt und auch die Wasserrettung ist seit 50 Jahren im Einsatz.

Nach der Feldmesse mit Pfarrer Robert Shako, umrahmt von der Musikkapelle Going, begrüßte ÖWR-Einsatzstellenleiter Christian Hinterholzer Gründungsmitglieder, Aktive, Sponsoren, Unterstützer sowie den Landesleiter Michael Stock und zahlreiche Abordnungen aus den Bezirken. Im Rückblick verwies er auf die zentralen Aufgaben der Wasserrettung.

„Seit 50 Jahren liegt unser Hauptaugenmerk auf der Schwimmausbildung von Kindern und Jugendlichen. Generationen von Einheimischen haben mit uns das Schwimmen erlernt, allerdings sind mit den vermehrten Freizeitaktivitäten die Aufgaben (Fließgewässer, Canyoning) gewachsen und deshalb ist das neue Einsatzfahrzeug sehr wichtig. Die Kosten tragen die Gemeinden St. Johann, Going, Ellmau, Scheffau, Söll – auch der Tourismusverband und die Stanglwirt-Familie Hauser haben sich daran beteiligt – weiters wird eine Förderung des Landes erwartet“, resümierte der Einsatzstellenleiter.

1,2 Millionen Euro für neue Infrastruktur

Bürgermeister Alexander Hochfilzer verwies auf die ereignisreiche Geschichte des Badesees und der seiner Meinung nach besten Wasserrettung. Bereits Mitte der 1960er Jahre war in Going ein Freischwimmbad angedacht, mit der Eröffnung des Kirchberger Badesees 1966 entschied man sich auch in Going für einen Badesee. „Trotz großer Skepsis fasste die neue TVB-Führung 1972 den Beschluss und beauftragte Balthasar Hauser und TVB-Obmann Toni Pirchl als Projektleiter mit den Behördengängen und den Grundstückverhandlungen.

Nach zweijähriger Bauzeit wurde 1974 eine der schönsten Badeanlagen Tirols eröffnet. „Das Ergebnis der damaligen Bemühungen spricht für sich“, betonte Bgm. Hochfilzer. Zum bevorstehenden Jubiläum hat sich der Gemeinderat im September 2023 für den Neubau des modernen und funktionalen Anlagengebäudes ausgesprochen – die Kosten von rund 1,2 Mio. Euro hat die Gemeinde Going mit Eigenmitteln finanziert. SP-Landtagsabgeordnete Claudia Hagsteiner nahm in ihren Grußworten das Land Tirol in die Pflicht, ausreichend ganzjährige Schwimmflächen zu erhalten und gratulierte der Gemeinde Going zur gelungenen Modernisierung der Badeanlage. Roswitha Wörgötter

Bild: Michael Stock, LA Claudia Hagsteiner, Bgm. Stefan Seiwald (St. Johann), Balthasar Hauser, Fahrzeugpatin Manuela Hinterholzer, Gründungsmitglied Toni Pirchl, Bgm. Klaus Manzl (Ellmau), Christian Hinterholzer, Johannes Adelsberger (TVB), Bgm. Alexander Hochfilzer (Going) und Bgm. Christian Tschugg (Scheffau). Foto: Roswitha Wörgötter