Wasser marsch beim neuen Teich

Knapp 5 Monate nach dem Spatenstich für die Bauarbeiten am neuen Speicherteich Streuböden in Fieberbrunn hieß es „Wasser marsch“!



Fieberbrunn | Planmäßig konnten die Bergbahnen Fieberbrunn mit der Befüllung des 150.000 m³ fassenden Wasserreservoirs beginnen, teilen sie in einer Presseaussendung mit. Der neue Speicherteich soll eine gleichzeitige Beschneiung des gesamten Skigebiets ermöglichen und den Skibetrieb zu Weihnachten sichern.



Aufsichtsratssitzung im Speicherteich



Der Aufsichtsrat der Bergbahnen Fieberbrunn – welcher seine Sitzung kurzerhand inmitten des Speicherteiches abhielt – zeigt sich sehr zufrieden angesichts der termingerechten Befüllung des Teiches. „Der Sommer mit überwiegend trockenem Wetter hat zu einem guten Fortschritt der Bauarbeiten geführt. Der neue Speicherteich wird von der Zillstattquelle gespeist, welche bei nasser Witterung eine sehr hohe Schüttung vorweist. Die Quelle liegt höher als das Teichniveau, wodurch der Speicherteich ohne Pumpleistung gefüllt werden kann“, erklärt Betriebsleiter Franz Fleckl.



Beim Bau wurde größter Wert auf die Erhaltung der Natur gelegt und nach strengen ökologischen Grundsätzen gearbeitet. „Die Investition in die Erweiterung des Speicherteiches sowie in die schlagkräftige, hochmoderne Beschneiungsanlage stellt einen weiteren Meilenstein für die touristische Entwicklung Fieberbrunns und der gesamten Region dar“, so die Verantwortlichen.



Blick hinter die Kulissen der Bergbahnen



Mit dem „Wasser marsch“ am neuen Speicherteich läutete man bei den Bergbahnen Fieberbrunn das 60-Jahr-Jubiläums-Monat ein. Aus diesem Anlass wird am Sonntag, dem 21. Oktober, von 11 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür geladen.



Gratis mit der Seilbahn am 21. Oktober



Neben einem Blick hinter die Kulissen der Kassa- und Verwaltungsräumlichkeiten sowie des Werkstattgebäudes, steht vor allem der Bau des Speicherteichs an der Mittelstation Streuböden im Fokus. Führungen und Besichtigungen des Speicherteiches und des leistungsstarken Pumpenhauses werden angeboten sowie ein Ausblick hinsichtlich der Erweiterung des Sommerangebotes mit geplantem Niederwasserbereich auf Timoks Alm gegeben.



Die Fahrt mit der Seilbahn Streuböden (1. Sektion) ist an diesem Tag gratis.

Bild: Der Aufsichtsrat verlegte seine Sitzung kurzerhand in den Speicherteich. Foto: Niederwieser