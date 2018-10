Was unternehmen wir am Wochenende?

Allein morgen, Samstag, habt ihr 16 Veranstaltungen zur Auswahl. Hier ein kleiner Auszug aus unserem Veranstaltungskalender: Kultur für Kinder in der Alten Gerberei, Repair Café im Koasastadion, "Flowrag" Konzert in Hochfilzen oder für alle Sportbegeisterten findet heuer zum ersten Mal das "Descent Race" in Kitzbühel statt.

Foto: Rudolf Strauß