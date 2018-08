Was ist los am Wochenende?

Das Filmfestival Kitzbühel geht ins Finale, Bierspezialitäten gibt es beim Kitzbüheler Hopfenfest am Samstag und am Sonntag "fischelt" es wieder in Kitzbühel, wenn der Fischmarkt ab 10 Uhr seine Pforten öffnet.

Was sonst noch los ist im Bezirk das seht ihr auf unserer Eventseite.