Was ist los am Silvesterwochenende?

Nicht nur in Kitzbühel sondern auch in Reith und Jochberg finden tolle Silvesterveranstaltungen statt.

Bereits am Samstag geht's los in St. Johann mit der bereits legendären Warm up Party und der Band "Wipe out" am Hauptplatz, gefolgt vom Konzert am Sonntag mit der Guns'n'Roses Tribute Band auf der Doischbergbühne in Fieberbrunn und der Vorsilvesterfeier auf der Reither Skiwiese, bevor am 31. Jänner dann viele Silvesterfeiern das neue Jahr begrüßen.

In diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Rutsch und viel Gesundheit im Neuen Jahr 2019. Das Online Event Team des Kitzbüheler Anzeigers.

Alle Veranstaltungen auf einen Blick finden Sie hier.

Foto: Michael Werlberger