Warnung vor "Glaswassertrick"

In den vergangenen Tagen kam es im Raum Tirol zum Auftreten von reisenden Tätergruppen, welche unter dem Vorwand des „Glaswassertricks“ Opfer ablenkten, während andere Täter in die Wohnräumlichkeiten schlichen und Diebstähle begingen.

Westendorf | So kam es am 6. Juli zu einem Einschleichdiebstahl in Westendorf bei dem ein 11-jähriger Junge in die Tatausführung involviert war und vorwiegend für die Ablenkung der Opfer (bitten um Glas Wasser) eingesetzt wurde.



Am gleichen Tag gegen 22 Uhr kam brachen vorerst unbekannte Täter in ein Haus in Pfaffenhofen ein. Die Männer wurden dabei von einem Bewohner auf frischer Tat ertappt. Sie flüchteten, konnten jedoch kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden. Es handelte sich um drei rumänische Staatsbürger im Alter von 18 bis 30 Jahren, welche im Verdacht stehen auch den Einschleichdiebstahl in Westendorf begangen zu haben.



Nach der Festnahme und der Sicherstellung von Schmuckgegenständen laufen die Erhebungen zu möglichen weiteren Tatorten, da nicht das gesamte Diebesgut den Tatorten in Westendorf und Pfaffenhofen zugeordnet werden konnte.



Um zweckdienliche Hinweise bittet die PI Telfs.