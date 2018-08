Wanderunfall in Westendorf

Westendorf | Am 12.08.2018, um ca. 12.15 Uhr, war ein 88-jähriger englischer Urlaubsgast in Begleitung seiner Tochter auf dem steilen „Ziepl“ Wanderweg in Westendorf, talwärts unterwegs. In einem von Wurzeln und Unebenheiten durchsetzten Waldstück, rutschte er aus und stürzte ca. 5 – 10 Meter über steil abfallendes Gelände, wo er auf dem weiterführenden Wanderweg zu liegen kam.

Der Engländer erlitt durch den Sturz schwerere Verletzungen im Kopfbereich mit Verdacht auf ein Schädel-Hirntrauma. Nach der Erstversorgung durch die Rettungsmannschaft Brixental und die Bergrettung Westendorf wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

PI Westendorf: Tel.: 059133 / 7209