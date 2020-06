Walser in seiner Funktion bestätigt

Vor Kurzem fand die konstituierende Sitzung des Wirtschaftsparlaments statt. In dieser Vollversammlung der WK Tirol wählten die Delegierten einstimmig Christoph Walser zum Präsidenten und Manfred Pletzer sowie Martina Entner zu Vizepräsidenten. Ebenfalls als Vizepräsidenten kooptiert wurden Franz Hörl und Barbara Thaler.



Hopfgarten, Innsbruck | Christoph Walser bedankte sich in seiner Rede für das Vertrauen und den intensiven Einsatz der Funktionäre und Mitarbeiter sowohl bei der WK-Wahl als auch in den vergangenen Wochen, die von der Corona-Krise gekennzeichnet waren. Walser betonte, dass sich die Tiroler Betriebe in der aktuellen Situation auf den Rückhalt einer starken Vertretung verlassen können. „Es waren und sind immer die Unternehmer in unserem Land, die nach Krisen wieder aufgestanden und mit positivem Beispiel vorangegangen sind“, so Walser. Von der Politik forderte er rasche und vor allem unbürokratische Unterstützungen. „Wir sehen es bei der Abwicklung des Härtefall-Fonds selbst: Die Instrumente sind – trotz Nachbesserungen – immer noch zu schwerfällig und zu kompliziert. Die Betriebe brauchen zudem das Geld jetzt und nicht erst in einigen Monaten“, so Walser.



Positiv hob der Präsident das Konjunkturpaket des Landes hervor und kündigte ein gemeinsames Projekt von Land und WK Tirol an, das eine Lücke bei den Unterstützungsmaßnahmen für die Betriebe schließen wird. Im Fokus stehen dabei Unternehmen, die Umsatzrückgänge zwischen 25 und 40 Prozent verkraften müssen. Mittelfristig forderte Walser spürbare Entlastungen für die Betriebe: „Damit sich die Betriebe wieder Reserven aufbauen können, sind eine deutliche Reduktion der Steuerlast und ein beherztes Ausmisten bei der Bürokratie nötig“, erklärte der WK-Präsident. Nach dem harten, aber unvermeidbaren Shutdown gehe es jetzt darum, den Blick wieder nach vorne zu richten. „Tirol wird diese Krise meistern, davon bin ich zutiefst überzeugt.“

Foto: Das WK-Präsidium mit Präsident Christoph Walser (Mitte), mit den Vizepräsidenten Martina Entner, Franz Hörl, Barbara Thaler und Manfred Pletzer sowie WK-Direktorin Evelyn Geiger-Anker. Foto: WKT/Die Fotografen