Wahltermin am 7. Juli fixiert

St. Johann | Nachdem Stefan Seiwald (VP) Anfang April das Bürgermeisteramt aus beruflichen Gründen zurücklegte, wurde nun von der Bezirkshauptmannschaft die Wahl ausgeschrieben. Der Termin für die Bürgermeisterwahl ist Sonntag, 7. Juli.

Bislang hat sich Vize-Bürgermeister Hubert Almberger (VP) als einziger für eine Kandidatur ausgesprochen. Wer sonst noch um das Bürgermeisteramt in St. Johann im Gespräche ist, was passiert wenn es nur einen Wahlvorschlag oder vielleicht gar keinen gibt – lesen Sie nächste Woche in Ihrem Kitzbüheler Anzeiger! jomo

Symbolbild: Fotolia/Schwier