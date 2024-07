WSV-Schwimmer auf Erfolgskurs

Die St. Johanner Schwimmer zeigten bei den Tiroler Meisterschaften auf und holten insgesamt 18 Gold-, 19 Silber- und 17 Bronzemedaillen.



St. Johann | Ende Juni fanden die Tiroler Langbahnmeisterschaften im Schwimmen im Freibad Tivoli in Innsbruck statt. 17 Schwimmer der Leistungs- und Nachwuchsgruppe sowie vier Masters gingen hochmotiviert an den Start. Bei bestem Sommerwetter schwamm sich der WSV mit 18x Gold, 19x Silber, 17x Bronze und 78 neuen Bestzeiten auf den 4. Platz des Medaillenspiegels.



Besonders erfreulich sind auch die erreichten 14 Limits für die Österreichischen Nachwuchsmeisterschaften von Marlies und Sissi Brenner, die Ende Juli im heimischen Becken in der Panorama Badewelt stattfinden werden. Eine Woche später starten Sissi Brenner und Leonie Fuchs bei den großen allgemeinen Staatsmeisterschaften in Innsbruck, für die sie 18 Limits erreicht haben.



Zu Tiroler Meisterinnen ihres Jahrgangs krönten sich: Sissi Brenner (2009) mit 3x Gold, 2x Silber, 2x Bronze sowie 1x Bronze über die 200m Lagen in der Allgemeinen Klasse. Raffaella Müller (2015) mit 3x Gold/1xSilber/1xBronze, Marlies Brenner (2011) mit 1x Gold/ 4x Silber, Rosalie Stock (2014) mit 1x Gold/2xBronze und Sofia Canigova (2013) mit 1x Gold/1x Bronze.



Die weiteren Ergebnisse: Leonie Fuchs (2006) 3x Silber, 4x Bronze sowie 1x Silber über 100 m Delfin und 2x Bronze über 200 m Delfin und 400 m Lagen in der Allgemeinen Klasse.



Mara Seiwald (2013) 2x Silber/3x Bronze, Thomas Tiefenbacher (2012) 1x Silber/1x Bronze, Alexander Tiefenbacher (2009) 1x Bronze.



Felix Aufschnaiter, Raul Manesch, Luna Mattiebe, Valerie Reicht, Leni Reiter, Sophia Ritsch, Marco Sonnberger und Max Wieser schwammen zu persönlichen Bestzeiten.



Die Masters mit Martina Deubelbeiss, Kay Exenberger, Carina Gruber und Ambros Rössl erschwammen sich insgesamt neun Gold-, fünf Silber- und eine Bronzemedaille. KA

Bild: Die jungen Schwimmer des WSV St. Johann zeigten bei den Tiroler Landesmeisterschaften in Innsbruck tolle Leistungen. Foto: WSV St. Johann