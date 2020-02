Vorhang auf für die Musikschüler!

Eine musikalische Mischung, die ihresgleichen sucht, boten die Schülerinnen und Schüler der Landesmusikschule Brixental letzte Woche beim Semesterkonzert.



Hopfgarten | Wie schnell ein Semester doch vorüber ist. Bevor es in die wohlverdienten Ferien ging, zeigten die Schülerinnen und Schüler der Landesmusikschule Brixental noch einmal groß auf. Einzeln oder in Formation brachten sie am vergangenen Mittwochabend die Bühne in der Salvena Hopfgarten zum Beben. Das Publikum belohnte ihre tollen Leistungen zu recht mit viel Applaus. Musikschuldirektor Josef Gandler und sein Lehrkörper präsentierten zusammen mit den Schülern ein abwechslungsreiches Programm, welches keine musikalischen Wünsche offen ließ.

Die Schüler meisterten ihre Auftritte mit Bravour

Den Konzertabend eröffneten das Saxophonensemble mit Theresa Klingenschmid, Lukas Kurz, Claudia Berger und Leon Exenberger. Dass volkstümliche Instrumente auch anders klingen können, bewiesen Veronika Berger (Harfe) sowie Martin (Harmonika) und Martina Bosetti (Hackbrett) eindrucksvoll mit dem Pop-Stück „Photograph“ von Chartstürmer Ed Sheeran.

Lena Unterberger begeisterte mit zwei Gitarren-Solos, während Jakob Fuchs, Christian Witschnig sowie Lukas Fuchs die Tenorhörner und Tuba zum Klingen brachten.

Wunderschöne Harfenmusik gab es von Stephanie Brunner und Mathea Prosser zu hören. Soraya Freysinger entlockte ihrer Querflöte pfiffige Töne.

Jana Kirchmair, Karin Fuchs, Katharina Bosetti, Lena Margreiter, Maria Pall und Hannah Unmuth schlossen sich zu einer genialen Gitarrenformation zusammen.



Sichtlich Spaß auf der Bühne hatten Antonia Ager und Nelly Fuchs bei ihrer gesanglichen Bühnenpremiere mit „Riptide“ von Vance Joy. Jakob Egger brillierte auf dem Waldhorn. Auf dem Klavier begeisterten Lea und Sarah Aschaber sowie Helga Schaffer. Es muss nicht immer laut sein: Anna Krimbacher und Stefan Hölzl sorgten mit ihrer Gesangsinterpretation von „Say Something“ von Ian Axel für Gänsehaut.

Johannes Strasser, Verena Hofer (beide Flügelhorn) und Jakob Mayr (Trompete) beeindruckten mit „Tijuana Taxi“. Rhythmisch laut wurde es mit dem Schlagerwerkensemble mit Simon Rieser, Markus Fuchs und Simon Gasteiger.

Volkstümlicher Ausklang des Konzertes

Den volkstümlichen Part des Abends zollten Anja Lindner, Katharina Sammer, Alina Kaufmann (alle Querflöte), Sarah Klingler, Viktoria Stadler (Klarinette) sowie Silvano Trecksel, Johannes Astl und Hannes Egger auf der steirischen Harmonika ihren Tribut.

Das Konzertfinale bestritten Emma Schellhorn, Lisa Harringer und Janis Ehammer auf der Violine. Johanna Monitzer

Pop trifft Volksmusik: Veronika Berger, Martin und Martina Bosetti (v.li.) Foto: Monitzer