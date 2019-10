Vom Eindruck zum Bühnenbild

Der Künstler Hennig von Gierke hat eine ganz besondere Herangehensweise an seine Werke und das schilderte er den Mitgliedern der beiden Rotary Clubs Wörgl-Brixental und Kitzbühel in den Räumlichkeiten der Aaart Foundation in Kirchberg.



Kirchberg | In erster Linie ist er wohl Maler, denn nur dadurch gelingt es ihm, seine speziellen Bühnenbilder für Opernaufführungen zu inszenieren. „Ich male mein Leben, meine Spaziergänge und Motive aus der Mythologie“, schildert der Künstler, der auch als Regisseur tätig war. Fünf Jahre lang war er am Opernhaus in Bayreuth tätig, um das Bühnenbild für Wagner-Inszenierungen zu schaffen. Von Gierke ist auch Mitglied der Deutschen Film-

akademie. Organisiert wurde diese spezielle Präsentation von Thomas Gredler, Präsident des Rotary Clubs Kitzbühel. Zahlreiche Mitglieder nahmen die Gelegenheit wahr, das ganz besondere Kunsthaus kennenzulernen. be

Martina Dorner-Bauer und Theo Jongen (Aaart Foundation), Thomas Gredler (Präsident Rotary Kitzbühel) Ilse Knapp (Präsidentin Rotary Wörgl-Brixental) und der Künstler Hennig von Gierke. Foto: Eberharter