Volles Haus beim Schauturnen

Der Kitzbüheler Turnverein lud am vergangenen Sonntag zum alljährlichen Schauturnen in den Sportpark Kitzbühel.



Kitzbühel | Wie jedes Jahr stand Anfang Dezember das alljährliche Schauturnen des Kitzbüheler Turnvereins im Sportpark Kitzbühel auf dem Programm. Pünktlich um 16.30 Uhr begrüßte die Obfrau des Turnvereins, Nora Nessizius, die Ehrengäste und das sportbegeisterte Publikum.

Danach waren wieder die Turner die Stars des Abends. Die über 200 Kids, Jugendliche und Erwachsenen zeigten von Aufwärmübungen, Step-Aerobic, Balken, Reck und Bodenturnen wieder ihr Können. Den grandiosen Abschluss bildeten heuer spektakuläre Sprünge und Tricks über den Air-Track sowie am Riesentrampolin.

Auch dieses Jahr ließen sich wieder über 700 Zuseher dieses Spektakel im Sportpark Kitzbühel nicht entgehen. Bürgermeister Dr. Klaus Winkler freute sich ganz besonders über das hohe Niveau und die Tatsache, dass es dem Turnverein Jahr für Jahr gelingt, dieses zu steigern.

Markus Ehrensperger