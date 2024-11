Volksschul-Kids eroberten die Wirtschaftskammer

Das Projekt „KiWi – Kinder entdecken Wirtschaft“ lässt Schüler in die Rolle von Unternehmern schlüpfen. Dabei durchlaufen 25 neu gegründete Handels-Firmen alle Stationen auf dem Weg zu einem erfolgreichen Handelstag: Im Unterricht werden zuerst einmal die Grundlagen erarbeitet: Die Gesellschaften werden gegründet und ein Firmenname gesucht. Die KiWi – Bank gewährt einen Jung-Unternehmer-Kredit, damit die ersten Bestellungen beim Großhandel aufgegeben werden können. Die Verkaufspreise werden festgelegt, die Verkaufspreise müssen kalkuliert werden, ein Plakat, ein Firmenlogo, eine Preisliste, Dekoration, Werbemaßnahmen, ein Werbespruch und vieles mehr werden kreiert.



Am Handelstag selbst sind dann noch die Beantragung eines Gewerbescheines und der Abschluss des Mietvertrages für den Marktstand zu erledigen, bevor die KiWi-Handelswelt eröffnet werden kann. Heuer mit dabei: Schüler der VS Kirchberg, VS St. Johann, VS Brixen im Thale, VS Rosenegg und VS Kitzbühel.



Am Montag war es schließlich so weit: Die jungen Verkaufstalente durften mit viel Freude ihre Geschäfte betreiben. Wie erfolgreich die einzelnen Jungunternehmer waren, bewertete eine „streng geheime Jury“. Text: KA, Foto: Galehr