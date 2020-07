Vierte Verlosung wir(t)schaffenes.at

Bezirk | Die vierte Ziehung zur Aktion "wir(t)schaffenes" wurde heute durch GF Peter Höbarth, Kitzbüheler Anzeiger und BM Kitzbühel, Dr. Klaus Winkler in Begleitung von GF Stadtwerke Kitzbühel, Mag. Jörg Kickenweitz durchgeführt. 21 Glückliche bekommen ihren Gewinn bis zu EUR 250,- refundiert. Gesamtsumme auch diese Woche wieder EUR 1.750,-.



Wir freuen uns über diese großartige Resonanz, diese Woche weit über 500 Einsendungen!! Wir hoffen auch in den weiteren Wochen auf viele TeilnehmerInnen. Regional kaufen ist für uns alle ein Gewinn!! Alle GewinnerInnen findest du im Video oder kurz und knapp am Donnerstag in der kommenden Printausgabe des Kitzbüheler Anzeigers. #wirtschaffenes #iwmb #kitzanzeiger #regionalistgenial #wko #eu #stadtwerkekitzbühel

Sei dabei, Bon hochladen auf www.wirtschaffenes.at.