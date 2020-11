Vier Spuren für Screeningstraße

Die Screeningstraße im Bezirk Kitzbühel ist seit 16. November am Parkplatz Schwarzsee zu finden. Bisher war diese beim Bezirkskrankenhaus in St. Johann angesiedelt. Die Zufahrts- sowie die Ausfahrtsmöglichkeiten sind entsprechend gekennzeichnet. Die einspurige Screeningstraße wird vom Rettungsdienst Tirol mit Mitarbeitern des Roten Kreuzes Kitzbühel betrieben.

Kitzbühel | Bei der Screening­straße am Schwarzsee werden auch die Öffnungszeiten ausgedehnt: Seit 16. November ist die stationäre Screeningstation täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Auch an Sonn- und Feiertagen führt das dafür ausgebildete Personal vom Roten Kreuz Kitzbühel Testungen durch. „Das Rote Kreuz Kitzbühel ist bestens vorbereitet, um die Screeningstraße an sieben Tagen die Woche zu betreiben. Auch bei steigendem Testaufkommen sind wir gerüstet, um die Wartezeiten entsprechend kurz zu halten“, so Markus Krenn vom Roten Kreuz Kitzbühel.

Testungen nur mit SMS-Überweisung

In den Screeningstraßen werden ausschließlich Personen getestet, die eine SMS-Überweisung durch die Leitstelle Tirol vorweisen können. Neben der telefonischen Kontaktaufnahme mit der Gesundheitshotline 1450 können sich Personen, die in Tirol wohnen oder sich in Tirol aufhalten, auch online über corona.leitstelle.tirol als Verdachtsfall oder Kontaktperson einmelden. Nach einer entsprechenden Kategorisierung auf Basis der Fragebeantwortungen wird wiederum eine SMS versendet, die als „Überweisung“ für die Abstrichprobe an einer der auswählbaren Screeningstraßen in Tirol berechtigt. „Liegt eine solche Überweisung vor, fährt die zu testende Person mit dem Fahrzeug in die Screeningstraße, wo die Befragung und Testung vom Fachpersonal durchgeführt wird. Personen, die als Verdachtsfall eingestuft werden, müssen in einem geschlossenen Fahrzeug anreisen“, erklärt Jörg Waldner vom Einsatzstab COVID-19 vom Rettungsdienst Tirol und verweist zudem darauf, dass sich die zu testenden Personen gesundheitlich in der Lage fühlen sollten, um mit dem Pkw in die Screeningstraße zu fahren. Ansonsten wird ein mobiles Screening-Team entsendet, um bei nicht fahrtüchtigen Personen zu Hause eine Testung vorzunehmen. KA/poe

Bild: Seit Montag, 16. November, ist die Screeningstraße am Schwarzsee in Betrieb. Foto: Pöll