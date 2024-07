Vier Schulleiter verabschiedet

Im Rahmen einer Abschlussfeier der Bildungsregion Tirol Ost wurden von Abteilungsleiterin Bettina Ellinger, Schulqualitätsmanagerin Karin Eschelmüller und dem Vorsitzenden der Landesvertretung der Pflichtschullehrer, Peter Spanblöchl, langjährige Schulleiter des Bezirks Kitzbühel verabschiedet. Sie gingen mit Ende des Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand oder wollen sich beruflich verändern.

Kitzbühel | „Alle diese Schulleiter zeichnen sich durch besondere fachliche und soziale Kompetenz aus und haben ihre Schulen nachhaltig geprägt. Das Engagement der Pädagogen geht oft weit über den schulischen Alltag hinaus, indem sie das Leben in der Gemeinde und in den Vereinen aktiv mitgestalten“, so Ellinger in ihrer Ansprache. Karin Eschelmüller lobte den jahrelangen Einsatz der Pädagogen für die Kinder und Jugendlichen sowie die hervorragende Zusammenarbeit mit der Schulbehörde.



Die verabschiedeten Schulleiter im Bezirk Kitzbühel sind Karoline Rabl (VS Penning), Waltraud Hetzenauer (VS Going), Helmut Kneissl (VS Waidring) und Bartl Rainer (MS Kirchberg). KA



Bettina Ellinger, Helmut Kneissl, Karin Eschelmüller, Waltraud Hetzenauer, Karoline Rabl, Clarissa Waldner, Bartl Rainer und Peter Spanblöchl (von links). Foto: Privat