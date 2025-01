Viele Gewinne, die Freude machen

91 Gewinner und zwei Hauptpreisgewinnerinnen wurden aus tausenden Gewinnkarten beim Weihnachtsgewinnspiel der St. Johanner Wirtschaft gezogen und bescherten kurz vor Weihnachten viel Freude.



St. Johann | In der Zeit von 22. November bis 21. Dezember hatten Kunden in St. Johann die Chance, ihre Ausgaben in Einkaufsgutscheinen zurückzugewinnen. Die Teilnahme am Weihnachtsgewinnspiel war überwältigend. Am 23. Dezember wurden 91 Gewinner gezogen, die sich über Beträge in einer Höhe von 10 bis 500 Euro in Einkaufsgutscheinen freuen dürfen. Die Gewinner wurden telefonisch verständigt und sind zudem auf www.treffpunkt-stjohann.at nachzulesen.



Für Marlene Kirchmaier aus St. Johann und Miriam Grander aus Waidring zahlte sich die Teilnahme beim Gewinnspiel besonders aus. Sie erhielten jeweils einen St. Johanner Einkaufsgutschein im Wert von 700 Euro überreicht.



Regionaler Einkauf - ein Gewinn für alle

Vizebürgermeister Hubert Almberger und Patrick Unterberger beglückwünschten die Gewinnerinnen und betonten, wie wichtig regionaler Einkauf ist. Sie bedankten sich bei allen Teilnehmern aufs Herzlichste.



Miriam Grander und Marlene Kirchmaier erhielten ihre Gutscheine von Angelika Hronek (Geschäftsführerin des Ortsmarketings), Hubert Almberger (Vizebürgermeister), Patrick Unterberger (Obmann des Wirtschaftsforums) auf dem St. Johanner Weihnachtsmarkt überreicht. Auch Tina Hötzendorfer, Richard Klemann (Rollin’Art) und Benedikt Schwarz (Optik Schwarz) bedankten sich für den Einkauf und gratulierten ihren Kunden herzlich.

Anita Lutzmann

Bild: Von links: Die Gewinnerin Marlene Kirchmaier, Vizebürgermeister Hubert Almberger, Ortsmarketing GF Angelika Hronek, Obmann Wirtschaftsforum Patrick Unterberger, Benedikt Schwarz (Optik Schwarz) und Gewinnerin Miriam Grander. Vorne Tina Hötzendorfer und Richard Klemann (Rollin‘Art). Foto: A. Lutzmann